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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi ailesine taziye ziyareti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi ailesine taziye ziyareti

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy ile birlikte İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:38
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        Trabzonspor'dan Minguzzi ailesine taziye ziyareti
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy ile birlikte İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi için taziye ziyaretinde bulunarak, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya geldi.

        Trabzonspor camiası olarak bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, olayın her zaman takipçisi olacaklarını ve emsal bir karar çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı. Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ise, “Yaşanan bu acı olayın faili, emsal teşkil edecek şekilde en ağır cezayı almalıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve benzer trajedilerin yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

        Yasemin Akıncılar Minguzzi, bu anlamlı ziyaret için Başkan Doğan ve Atasoy’a teşekkür etti.

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