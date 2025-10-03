Trabzonspor'dan Gazze'ye destek!
Trabzonsporlu futbolcular, Kayserispor maçı öncesinde "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.
Giriş: 03.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:36
Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.
Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze’de hayat var, vicdanlarda sızı" ve “Sumudumuz Gazze’ye” yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.
