        Trabzonspor'dan Gazze'ye destek! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Gazze'ye destek!

        Trabzonsporlu futbolcular, Kayserispor maçı öncesinde "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:36
        Trabzonspor'dan Gazze'ye destek!
        Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze’de hayat var, vicdanlarda sızı" ve “Sumudumuz Gazze’ye” yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        Habertürk Anasayfa