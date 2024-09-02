Trabzonspor un gen&ccedil; santrforu Enis Destan, Ey&uuml;pspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kul&uuml;p, gen&ccedil; oyuncunun sağlık durumuyla ilgili a&ccedil;ıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan a&ccedil;ıklamada, &ldquo;Futbol A Takımımızın Trendyol S&uuml;per Lig&rsquo;in 4. haftasında deplasmanda İkas Ey&uuml;pspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin m&uuml;dahalesi sonrası sakatlanarak oyundan &ccedil;ıkan oyuncumuz Enis Destan&rsquo;ın yapılan muayene ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemesi sonucunda sağ omuz b&ouml;lgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır&rdquo; ifadelerine yer verildi.