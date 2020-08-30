Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu

Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."