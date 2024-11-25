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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Simon Banza: Galibiyet çok önemliydi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Simon Banza: Galibiyet çok önemliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde bu maçta 2 gol kaydeden Simon Banza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:51
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        Banza: Galibiyet çok önemliydi!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da, yıldız oyuncu Simon Banza açıklamalarda bulundu.

        İşte Demokratik Kongolu yıldızın o sözleri:

        Hem takımımız hem de kulübümüz adına çok mutluyum. Bizim için önemliydi bu galibiyet çünkü son 3 maçı kazanamamıştık. Cham adına da mutluyum. Dün yaptığımız konuşmada bana gol atacağını söylemişti. Sözünü de tuttu. Umarım böyle devam ederiz.

        Cham çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacağını gayet iyi biliyor. Belki hoca ile konuşmuştur beni oyundan çıkarmasını ve kendisi hat-trick yapmak istemiştir. Kendisi adına çok mutluyum.

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