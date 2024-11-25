Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan galibiyet sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da, maçın yıldızı Muhammed Cham açıklamalarda bulundu.

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İşte Avusturyalı yıldızın o sözleri:

Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti. Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum.

Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz.