Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.