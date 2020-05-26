Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar da izledi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.