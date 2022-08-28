Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi iki sakatlık şoku daha! Bakasetas ve Abdülkadir Ömür...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan sonra iki sakatlık şoku daha yaşandı!

61saat'in haberine göre sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.

Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır'ın karın bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklanmıştı.