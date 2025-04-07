Trabzonspor'da deplasman hüznü
Trabzonspor'da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon 3 büyüklere karşı henüz galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, sezondaki kötü gidişatın yanı sıra derbi maçlarda da en kötü sezonlarından birini yaşıyor
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Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor aldığı mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
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Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ise çıktığı ilk derbi maçında farklı mağlup oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda art arda yediği gollerle sahadan 4-1’lik skorla farklı mağlup ayrıldı.
Bu sezon 3 büyük takımla oynadığı maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Trabzonspor, derbi maçlardaki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Süper Lig’de 30’uncu hafta geride kalırken, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo mavililer 11’inci sırada yer alıyor.
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YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
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Karadeniz: Kadıköy’de ateş var
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Sonnokta: Kadıköy’de hezimet
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Taka: Bir Talisca’mız yok
Günebakış: Trabzon yıkıldı
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Kuzey Ekspres: Çekilmez bir adam oldun