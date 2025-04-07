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        Trabzonspor'da deplasman hüznü

        Trabzonspor'da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon 3 büyüklere karşı henüz galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, sezondaki kötü gidişatın yanı sıra derbi maçlarda da en kötü sezonlarından birini yaşıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:56
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        • 1

          Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor aldığı mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

        • 2

          Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ise çıktığı ilk derbi maçında farklı mağlup oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda art arda yediği gollerle sahadan 4-1’lik skorla farklı mağlup ayrıldı.

          Bu sezon 3 büyük takımla oynadığı maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Trabzonspor, derbi maçlardaki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

          Süper Lig’de 30’uncu hafta geride kalırken, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo mavililer 11’inci sırada yer alıyor.

        • 3

          YEREL BASIN MANŞETLERİ

          Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

          Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        • 4

          Karadeniz: Kadıköy’de ateş var

        • 5

          Sonnokta: Kadıköy’de hezimet

        • 6

          Taka: Bir Talisca’mız yok

          Günebakış: Trabzon yıkıldı

        • 7

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