Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde AEK ile oynadığı karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ligdeki Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'e yapılan kontrollerin ardından sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

4-6 hafta ay uzak kalacağı kaydedilen genç oyuncunun 1 hafta içerisinde ameliyat olacağı kaydedildi.

Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.