Trabzonspor-Çorum FK: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında ağırladığı 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Bordo-mavililere turu getiren golleri Fountas, Enis Destan ve Bakasetas kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 3-1 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3'te Fountas, 19'da Enis Destan ve 61'de Bakasetas kaydetti.
1. Lig ekibi Çorum'un tek sayısı ise 16'da Verheijdt'ten geldi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis Destan
Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat)
Goller: Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 16 Verheydt (Ahlatcı Çorum Fk)
Sarı kartlar: Dk. 12 Bakasetas, Dk. 36 Umut Güneş (Trabzonspor) Dk. 12 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK