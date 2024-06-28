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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor Cihan Çanak transferini KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Cihan Çanak transferini KAP'a bildirdi!

        Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer genç yıldız adayı için 2 milyon euro bosnervis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:22
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        Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
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        Trabzonspor, Standard Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

        Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

        "Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2024/2025 futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret,

        2025/2026 futbol sezonunda 488.000.-EUR garanti ücret,

        2026/2027 futbol sezonunda 509.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

        2027/2028 futbol sezonunda 623.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur."

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