Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz için kulüplerden beklenen açıklamalar geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncunun bu gece Siyah-Beyazlılar'ın Antalya kampına katılması ve yarın da idmana çıkması bekleniyor.

BURAK'TAN İLK AÇIKLAMA!

Beşiktaş'a 11 yıl sonra geri dönen Burak yılmaz sosyal medyadan duygusal bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. inanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol Hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla"

HABERTÜRK DUYURMUŞTU!

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın transferini Habertürk Spor okuyucularına 6 Aralık'ta duyurmuştu. Yıldız oyuncunun Kartal'a çok yakın olduğunu belirten Habertürk Spor, anlaşmanın an meselesi olduğunu bildirmişti.



