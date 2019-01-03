Ve Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'la aradaki pürüzler tamamen giderilirken yıldız oyuncunun takıma ne zaman katılacağı da belli oldu. TRT Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncu, yarın Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampına katılacak ve idmana çıkacak.

Burak'ın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken bonservis bedelinin 950 bin Euro olacağı ifade edildi.