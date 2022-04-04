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Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı

04.04.2022 - 10:18 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre skor berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… 

  • Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor… Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi gözüküyor. Bir de dersine iyi çalışmış. 

    Bir an evvel şampiyonluk turu atmanın gerginliği gözüktü bordo-mavili oyuncularda. Hiç gerek yok. Çünkü arka taraftan kovalayanlar da aman aman oynamıyorlar. Onların da önümüzdeki haftalarda çok zor maçları var. Trabzonsporlu oyuncular "Bir an önce şampiyon olalım" diyeceklerine, "Tadına vara vara şampiyon olalım" deseler hedefe daha kolay ulaşırlar. 

  • GÜNTEKİN ONAY

    Lider Trabzonspor taraftarının müthiş desteğine rağmen oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kaldı ve mücadeleye dayalı yardımlaşmalı bir savunmayla kalesini savundu. Trabzonspor’un hücumda etkisiz kalmasının nedeni Beşiktaş’ın yaptığı baskının dışında Nwakaeme, Djaniny ve Visca’nın kötü günlerinde olmasıydı. Siopis’in olağanüstü çabası, Dorukhan’ın savaşçılığı ve takım savunmasıyla yenik duruma düşmeyen lider, hemen hemen hiç pozisyon üretmeden bir kaleci hatasıyla golü buldu.

  • Beşiktaş adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve Rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını gerirdi. Momentum tekrar Beşiktaş’a dönmüşken Will Smith’e özenen Larin’in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı. 8+3 kuralı daha ilk günden Valerien İsmael’i zorlayan faktörlerin başında geldi. Çünkü Beşiktaş’ın fark yaratacak, kaliteyi artıracak 3 tane yerli oyuncusu yok. Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Beşiktaş yine iyi oynuyordu ama kaleci Ersin'in büyük hatası ile Cornelius Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş yine yüklenmeye devam etti. Kazanılan penaltıyı Batshuayi kaçırsa da hemen sonrasında Rosier sıfıra yakın pozisyondan beraberlik golünü attı. 1-1'den sonra oyun yine Beşiktaş'ın lehine gelişiyordu. Ama Larin kırmızı kart gördükten sonra Trabzonspor tek kale oynamaya başladı ve bir topları da direkten çıkınca maç berabere noktalandı. Beşiktaş'ın bu kadar kısa sürede dün geceki kondisyona ulaşması mümkün değil. Ama İsmael nasıl bir motivasyon sağladıysa futbolcuların hepsi sınırsız enerjilerini sahaya yansıttılar. İki kanat oyuncusu Rosier ve Rıdvan çok iyi oynadılar. Ghezzal da... Yenen gol dışında üçlü defans beklenenden daha iyiydi.

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