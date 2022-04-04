ALİ GÜLTİKEN

İki takım da bu mücadele sonrasında saygıyı ve alkışı hak etti. Sonuç belki kimseyi çok fazla memnun etmedi ama mücadele izleyenleri hep maçın içinde tuttu. İstediğini daha çok alan da Beşiktaş oldu. Kolay değil. Yeni bir teknik adam ve yeni bir oyun düzeni ile Trabzonspor gibi çok başarılı bir takımı oynatmadan sahada tutmak önemli bir iş. Beşiktaş bunu yaparken bireysel olarak da bir çok oyuncusu ön plana çıktı. Özellikle Ghezzal'ı izlerken büyük keyif aldım. Ghezzal'ı geçen sezonki ayarlarına dönmüş görmek eminim tüm Beşiktaşlıları çok mutlu etmiştir. Onu daha çok içerde kullanmak akıllıca bir işti. Kanatlarda Rosier ve Rıdvan ile oyun hamlesi yapma planı da sonuca yansıdı. İkisi de Ghezzal ile beraber günün en iyi oyuncuları olarak ön plana çıktılar.