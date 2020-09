Gelelim Beşiktaş'a... Önemli galibiyet ama Beşiktaş rakip kaleye gidemiyor. Kanat bekleri hücumda etkisiz. Santrforlar asla Beşiktaş'ın santrforu değil. Burak'ı arayacaklar. Sonuçta dün gece skor ne olursa olsun Trabzon da kazansaydı aynı şeyleri söylerdim. Dün gece olan görüntü her iki takımın da bırak şampiyonluktan ilk üçten bile uzakta olduğunun izlenimini verdi. Gelelim hakeme... VAR yardımıyla penaltı verdi. Hem de bu penaltıyla Trabzonlu bir oyuncuyu attı. Olayda sarılma var. Atiba kendini kurtarırken yere bırakıyor. Eğer bu penaltıysa dünyada oynanan her maçta her kornerde mutlaka penaltı var. Böyle bir penaltıyı vermek hakemliğe ihanettir.