BİLAL MEŞE: LARIN'LE BU SEZON YÜRÜMEZ

İki takımın kadrosuna baktığımız zaman, gidenler var, ama yerleri doldu mu, işte burası tartışılır. Özellikle Sörloth, Sosa ve Novak’ın yerleri boş, Trabzon onları arıyor! Beşiktaş’ın kadro derinliği malum, böylesi tabloda kontrollü ve de savunma ağırlıklı oynamasını hiç ama hiç yadırgamadım. Çünkü Kartal’ın kadro olarak o kadar mazereti var ki, hangisini sıralasak? En büyük sıkıntısı, golcüsü yok, Larin’le bu sezon yürümez, ancak alternatif olur! Diyeceksiniz ki, Trabzonspor ne yaptı, koca 45 dakikada? Yüklendi, yüklendi, pas trafiğini yükseltti, pozisyon üretme adına sıfır çekti! Düşünün koca bir ilk yarıda kaleye atılan tek şut, o da gol oldu. Taylor Boyd, 29’da uzaktan kaleyi yokladı, Hüseyin’in kafasını sıyıran top, filelerle buluştu. Dememiz o ki, tek şut gol oluyorsa ki, öyle varın ilk yarıdaki futbolun kalitesini siz düşünün! Bir yanda kaliteli futbol diğer yanda gol bekliyoruz... Eee ikisi bazen bir arada olmuyor, tıpkı dünkü mücadele gibi!