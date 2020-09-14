Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
BİLAL MEŞE: LARIN'LE BU SEZON YÜRÜMEZ
İki takımın kadrosuna baktığımız zaman, gidenler var, ama yerleri doldu mu, işte burası tartışılır. Özellikle Sörloth, Sosa ve Novak’ın yerleri boş, Trabzon onları arıyor! Beşiktaş’ın kadro derinliği malum, böylesi tabloda kontrollü ve de savunma ağırlıklı oynamasını hiç ama hiç yadırgamadım. Çünkü Kartal’ın kadro olarak o kadar mazereti var ki, hangisini sıralasak? En büyük sıkıntısı, golcüsü yok, Larin’le bu sezon yürümez, ancak alternatif olur! Diyeceksiniz ki, Trabzonspor ne yaptı, koca 45 dakikada? Yüklendi, yüklendi, pas trafiğini yükseltti, pozisyon üretme adına sıfır çekti! Düşünün koca bir ilk yarıda kaleye atılan tek şut, o da gol oldu. Taylor Boyd, 29’da uzaktan kaleyi yokladı, Hüseyin’in kafasını sıyıran top, filelerle buluştu. Dememiz o ki, tek şut gol oluyorsa ki, öyle varın ilk yarıdaki futbolun kalitesini siz düşünün! Bir yanda kaliteli futbol diğer yanda gol bekliyoruz... Eee ikisi bazen bir arada olmuyor, tıpkı dünkü mücadele gibi!
Bu oyunda ‘özgüven’ ve ‘moral’ çok önemlidir, bunu da ancak golle taçlandırabilirsiniz. Dorukhan, Lens ve Umut hamleleri Kartal’ı ayağa kaldıran bir başka faktör idi. Eee VAR’da Cüneyt Çakır gibi bir tecrübe var. Topsuz alanda Atiba’ya yapılan hareketi iyi süzdü, VAR devreye girdi, Şansalan izledi, penaltı noktasını gösterdi. Atışı Mensah gole çevirdi, farkı ikiye çıkardı. Buna bir de çift sarıdan 63’de kızaran Flavio’yu eklersek, skor tabelasının Kartal lehine olması doğaldır. Lens’i beğenmeyenler olabilir, oyuna girdi, bir dakika sonra farkı üçe çıkardı, duyurulur! Abdülkadir Ömür’ün 86’da attığı gole ne demeli arkadaş! Welinton ve kaleci Ersin, ikisi de hatalı! Efendim, Kartal’ın eksiği-gediği, mazereti çok, ama formasının bir ağırlığı var. İçinde kim olursa, olsun farketmez. Eee Sergen Yalçın faktörünü de unutmayalım.
ATİLLA GÖKÇE: MAÇ ÇOK GÜZEL AKTI
Sezona kırık dökük, yarım yamalak transferle giren, kadrosunda henüz uyum sağlayamayan Beşiktaş, Trabzon’da değerinden çok şey kaybetmiş büyük maçı, büyük bir başarıyla kazandı. Yiğidin hakkı yiğide! Önce Sörloth macerası… Gol Kralı Norveçli oğlumuzun (!) Leipzig’e kaçma niyetiyle ortadan kaybolması. İki gün önce de Sergen Yalçın’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması. Zaten ilk haftaların kararsız, dengesiz, natamam transfer ortamında maçın cilası bile vurulmamışken seyircisiz bir karanlığa yuvarlandı top... Sergen Yalçın, öğrendim ki, maçı yanında kimse olmadan evde izleme kararı almış. Dahası, “Murat’a (Şahin) hiç karışmayacağım” demiş, ”Sahada değilim. Murat Hoca’nın gördüğünü göremem. O yüzden susacağım. Ama çok ekstrem bir şey olursa, söylerim...” Sanırım uzun süre sustu Sergen Hoca… Maç o kadar güzel aktı ki Murat Hoca, oyuncu değişikliklerini isabetle yaptı, bağırıp çağırmadan, kararsızlık göstermeden, sakin sakin kürek çeken kayıkçı gibi ulaştı kıyıya!
Beşiktaş’ta Hasiç de Boyd da hücum etkinliğinden çok savunma disipliniyle oynama gayretindeydi. Savunmada Welinton, Abdülkadir’in golünde Ersin’le birlikte hata yapsa da baştan sona mücadeleyi bırakmayan anlayışıyla göz doldurdu. Beklediğim Oğuzhan’ı göremedim. Sakatlanıp çıktı, geçmiş olsun. Yerine giren Dorukhan daha etkindi. Beşiktaş’ta oyunun lideri Atiba’ydı. Boyd’un beklenenden fazlasıyla attığı golde pozisyona katkısı vardı. Sonradan Flavio’nun yaptığı penaltı ile beklediği ödülü aldı. Önce Mensah’ın penaltısı... Sonra Dorukhan’ın asistiyle Lens’in golü... (Bu da vicdan not : Alacağın olsun e mi Sörloth!)
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