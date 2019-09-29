29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı. 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlılar ise, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı, Ahmet Selim Kul ve Erhan Kaan Adıgüzel'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Medical Park
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
TRABZONSPOR'DA 4, BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında yok.
BEŞİKTAŞ'TA DEPLASMAN SIKINTISI
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.
Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.
129. RANDEVU
- İki takım arasındaki 46 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 53, Trabzonspor'un 44 galibiyeti bulunuyor
- Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi
- Ligde yapılan 92 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı
- Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı son 15 lig maçından sadece ikisini kazanabildi
- Taraflar ligde Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı
SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
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