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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN| Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:33
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        29' Onuachu

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Visca, Onuachu

        BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 101. kez karşı karşıya geliyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Sezona Bitexen Antalyaspor galibiyetiyle giren ancak devamında deplasmanda Galatasaray ve iç sahada da Çaykur Rizespor'a mağlup olan Trabzonspor, krizden 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle çıkarak milli araya moralli girdi.

        Milli araya EMS Yapı Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş, bu zorlu deplasmana rakibi karşısındaki galibiyet hasretini dindirme amacıyla geliyor. Trabzonspor'la oynadığı son 10 lig maçının sadece birini kazanabilen ve tek galibiyetini Eylül 2020'de deplasmanda alan siyah beyazlı ekip, son beş maçta da rakibine üstünlük kuramadı. Konferans Ligi play-off rövanş maçı nedeniyle bir maçı eksik olan Şenol Güneş'in ekibi, sezonun ilk büyük sınavından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

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        TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

        Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

        Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

        137. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

        Trabzonspor ile Beşiktaş 137. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.

        LİGDE 101. MAÇ

        İki ekip, Süper Lig'de 101. kez rakip oluyor.

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        Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

        SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

        Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 5 müsabakada kazanamadı.

        Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        İki takım arasında oynanan son 6 müsabakanın 5'inde hakemler kırmızı kartına başvurdu.

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