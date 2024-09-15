Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo mavililer Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkıyor. İki takım arasında oynanan 139 resmi müsabakada; Beşiktaş'ın 56, Trabzonspor'un 48 galibiyeti bulunuyor. 35 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Papara Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak. Kıran kıran mücadelelere sahne olması beklenen Trabzonspor-Beşiktaş maçında, gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının başlayacağı saat...
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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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140. RANDEVU
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
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Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.
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MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cham, Mendy, Visca, Orsic, Banza
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Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Mario, Rashica, Rafa, Immobile