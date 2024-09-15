İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
İstanbul Küçükçekme'de bir aile faciası yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı.
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Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
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Olay sırasında evde bulunan çiftin oğlu da bıçakla saldırdığı babasını ağır yaraladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Annesinin cesedinin başında bekleyen oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin çalışmasının ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.