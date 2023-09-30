Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        18
        Galatasaray
        GS
        16
        Trabzonspor
        TS
        12
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı: Herkes ayağını denk alacak! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı: Herkes ayağını denk alacak!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Doğan, "Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da hakem isyanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Mendy'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan eden Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

        "TERBİYESİZLİK YAPILMAYACAK!"

        "Sahada yaşanan terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkes tedbirini alacak. Hakemler de federasyon da... Kimsenin kimseyi tahrip etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak."

        "EVE GİDİNCE NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ?"

        "Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Çıkıp açıklasın. VAR'daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gidince nasıl rahat uyuyorsunuz? Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa