Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın RAMS Başakşehir ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kupa'ya 4'üncü turdan dahil olan Trabzonspor, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni eledi. Başakşehir ise Hatayspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?