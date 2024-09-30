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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Bankalar Birliği'nden resmen çıktı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Bankalar Birliği'nden resmen çıktı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çıktığını Kamuyu Andınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer bu anlaşmadan çıkan ilk kulüp oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:52
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        Trabzon, Bankalar Birliği'nden çıktı!
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        Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını Kamuyu Andınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." denildi.

        2.7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

        Ertuğrul Doğan yönetimi, toplamda 2.7 milyar TL ödeme yaparak Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı.

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