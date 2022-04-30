EKSİKLER

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapattı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.