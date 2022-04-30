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Trabzonspor - Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor bugün şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkıyor; Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililere 1 puanın yettiği maçın muhtemel 11'i de belli oldu

30.04.2022 - 09:30 | Güncelleme: FUTBOL

  • Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karadeniz ekibine Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

  • SAHASINDA 415 GÜNDÜR YENİLMİYOR

    Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

  • Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

  • EKSİKLER

    Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapattı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

  • MUHTEMEL 11

    UĞURCAN

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