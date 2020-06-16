Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta’ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta’ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız."

USTA'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını bağışlamasının ardından açıklama yaptı.

Eski başkan Muharrem Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu bağış, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yara almaması, milyonlarca taraftarının mutlu olması, UEFA’nın bir senelik engelinin aşılması ve bu büyük markayı bırakanların anısına yapılmıştır. Şimdi tek bir hedef var, 8. şampiyonluk."