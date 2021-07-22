Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Trabzonspor, müsabakaya Erce Kardeşler, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny ilk 11'i ile başladı.

Bandırmaspor ise Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç, Caner Cavlan, Allyson, Adenon, Mulumba, Doğancan Davas, Landel, Burak Süleyman, Pote ve Keny 11'i ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Fode Koita, Flavio, Yusuf Sarı, Faruk Can Genç, Koray Kılınç, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül'e şans verdi.

Trabzonspor, 35. dakikada Djaniny'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.