Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 13 ve 60. dakikalarda Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise 79.dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 54'e yükseltti ve lider Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Trabzonspor ise 37 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

ABDÜLKERİM BARCAKCI SAKATLANDI Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

REKLAM Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi. TRİBÜNLER DOLDU Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. Bu sezon bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmalara fazla rağbet göstermezken sarı-kırmızılı takım ile oynanılan maçın biletlerini bir gün öncesinden tüketti. Stadyum tamamen dolarken İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stada alınan konuk takım taraftarları da karşılaşmada yer aldı. 2032 kişilik kapasitesi bulunan misafir takım tribünü de tamamen doldu. İki takım arasında oynanan karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yaptı. Bordo mavili taraftarlar, tribüne 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı.

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanına doğru sokulan Zaha'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti. REKLAM 13. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa Zaha'nın yatarak şutunda, yere çapan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında, Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 30. dakikada Boey'in sağdan pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı. 39. dakikada Bardhi'nin ara pasında, ceza alanında Fountas'ın dokunduğu topu öne çıkan Muslera'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 45+3. dakikada Berat Özdemir'den topu kapan Mertens'in ceza alanına girerek yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.