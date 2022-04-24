Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bayrakları çıkarın Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya 3-1 düğünümüz var.", "Trabzonspor şampiyonluğu ilan ediyor." başlıkları ile son sayfasında "Herkes bu anı bekliyordu, Adana'da fırtına koptu, milyonlar coştu, Trabzon aşkına renklendi dünya.", "Haber salın dört bir yana Trabzon şampiyon." ifadelerine yer verdi.