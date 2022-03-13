Ülke genelindeki soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle birçok İl Valiliği 14 Mart Pazartesi tarihine kadar eğitime ara verirken Samsun'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kar tatili ilan edilmişti. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine, 14 Mart Pazartesi Samsun Ordu ve Trabzon'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Samsun Ordu ve Trabzon'da okul var mı yok mu? İşte, tüm detaylar...