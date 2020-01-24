24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon, Ordu ve Giresun'da deprem mi oldu? Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi. İşte Trabzon, Ordu ve Giresun'da son durum...
Trabzon'da deprem mi oldu?
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür ilimizde deprem kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.
Ordu'da deprem mi oldu?
Depremin hissedildiği Ordu'nun Altınordu ilçesinde de vatandaşlar sokaklara çıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ordu'dan da hissedilen, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem neticesinde can kaybının ve yaralanmaların olmamasını temenni ediyor, Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ordu halkı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç olması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için seferber olacağımızı bildirmek isteriz. Allah memleketimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin."
Vatandaşlardan Fatma Tomakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O anda korktuk tabii ki. Üzülüyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun. Çocuklar ve arkadaşlarla bir araya toplandık. Biraz bekledik, geçmedi, aşağıya indik. 8'inci katta oturuyoruz. Herkesin ziline basarak indik." dedi.
Mehmet Efe Gülşen de "Daha az önce çok korkunç bir şekilde deprem hissettik ama panik yok. Duyduğum anda annemi ve kardeşimi alıp dışarı çıktım. Korkacak bir şey yok ama yine de dikkatli ve tedbirli olmak için aşağı indik." ifadesini kullandı.
Giresun'da deprem mi oldu?
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da kentte hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şenlikoğlu, "Elazığ'da olan 6,8 büyüklüğündeki depremi Giresun'umuzda da hissettik. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!