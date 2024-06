Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Filistin Direniş Sineması gösterimi

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gününde; animatör, çizer ve ressam Şafak Tavkul'un savaşlarda öldürülen masum çocuklara dikkat çektiği 'Why' adlı animasyon gösterimiyle başladı.

Ardından, Mohammed Almughanni'nin üç filmi izleyicilerle buluştu. Almughanni'nin, İsrail'in bombalı saldırıları sonrası evleri yıkılarak, çoğu ferdi engelli kalan Gazzeli bir ailenin hikâyesini anlattığı kısa belgeseli 'Shujayya', Lübnan'ın Beyrut kentindeki Filistin mülteci kampında yaşayan 13 yaşındaki Khodor'un kimlik edinme mücadelesini yansıttığı belgeseli 'Son Of The Streets' ve annesine ulaşmak için kendisini İsrail'in kontrol noktasından geçirecek bir taksi arayan Filistinli genç Muhammed'in hikâyesini konu edinen kısa filmi 'An Orange from Jaffa' sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

REKLAM Film gösterimleri sonrası yönetmen ve şair Faysal Soysal moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştiren Mohammed Almughanni; "Filistin’e gösterdikleri duyarlılık için Türk halkına çok özel teşekkür ediyorum" dedi. 1994’te Gazze’de doğduğunu, ilkokul, ortaokul ve lisenin başlangıcına kadar Gazze’de okul hayatıma devam ettiğini aktaran Almughanni; "Aslında 13 - 14 yaşlarından itibaren sinemaya ilgi duymaya başladım. Evim, Gazze'de İsrail sınırına yakındı. Çocukluğumdan itibaren oradaki çatışmaları görebiliyordum. Bir yandan da Hollywood filmleri izliyordum. Neden kendi yaşadıklarımı film yapamıyorum diye kendime soruyordum, o zaman tanık olduğum görüntüleri sinemaya aktarmayı düşlerdim" diye konuştu.

"BİZLER SADECE SAYI DEĞİL, İNSANIZ" Filistinli ünlü şair Rıfat-el Arir'in "Bizler sadece sayı değiliz, insanız" sözlerine vurgu yapan Mohammed Almughanni, şunları söyledi; "Gazze'de ölen her bir insanın kendi hikâyesi var. Ölen, kaybettiğimiz her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor. Ölmekle de bitmiyor, savaşta geri kalanların hepsi hayatları boyunca bu travmayı yaşamaya devam edecekler. Bu buhranlı dönemi hayatlarının her döneminde hatırlayacaklar. İsrail'in yaptığı saldırılar sadece o anlık bir saldırıyla bitmiyor. Hayatımızın her aşamasında, yemek yediğimizde, okula gittiğimizde, büyüdüğümüzde, sürekli hayatımızı etkiliyor ve yaşantımızı cehenneme çeviriyor. Özellikle toplumu kamplara ayırıyorlar. Bulundukları yerlere göre kimlikler veriyorlar."

7 Ekim ile birlikte birçok insan Gazze'de yaşanan zulümden haberdar olmaya başladığını belirten Almughanni, "Filistin diye bir ülkenin var olduğunu ve 75 yıllık bu zulmü görür hale geldiler" dedi.