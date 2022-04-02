Heyecan ile beklenen mübarek Ramazan ayına girilmesi ile birlikte oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Trabzonlu vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Trabzon sahur ve iftar vakitleri...