        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Karadeniz'de büyük acı! Sahilde geziyordu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sahilde gezerken dalgalar yuttu!

        Trabzon'da, sahilde gezinen 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, dalgalara kapılıp sürüklendiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedenine bu sabah ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:06
        Trabzon'un Of ilçesinde yürek yakan olay, dün saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.

        POLİSE DURUM BİLDİRİLDİ

        DHA ve İHA'nın haberine göre Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulunması için çalışma başlattı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bugün sabah 10.00 sıralarında polis dalgıç ekipleri tarafından çocuğun cesedine ulaşıldı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Sahil Güvenlik botuna çıkartılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
