Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde bulunan Akçakale Kalesi'nde Trabzon Müzesi Müdürlüğünün başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.
AA'nın haberine göre Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait sırlı seramik parçaları, cam parçaları, gülle, ok uçları ile ön değerlendirmeye göre Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen kafatası olmayan iskelet bulundu.
Buluntular, incelenmek üzere koruma altına alındı.
"KALE ALANI VE ÇEVRESİ TURİZME KAZANDIRILACAKTIR"
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi'nin büyük bölümünün yıkılmasına rağmen ana gövdesinin bugüne kadar ulaştığını belirtti.
Tahsisi Akçaabat Belediyesince alınan kalede 8 kişilik profesyonel ekibin arkeolojik kazılar yaptığını belirten Ekim, şunları kaydetti:
"Belediyemizin destekleriyle sürdürülen kazı çalışmalarının, yaz mevsiminin başına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının tamamlanması akabinde elde edilecek veriler doğrultusunda imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilen kale alanında restorasyon projesi hazırlanacak. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından uygulamanın yapılması için ihale sürecine başlanacak. Yapım sürecinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte kale alanı ve çevresi turizme kazandırılacaktır."
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