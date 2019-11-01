Olay, saat 22.00 sıralarında Yalıncak Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Van´a giden Mehmet D. yönetimindeki Patnos İtimat firmasına ait 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. DHA'nın haberine göre; paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.