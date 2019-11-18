Şantaj mesajları telefonundan çıktı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da internet üzerinden tanıştığı kişinin tuzağına düşen genç kadın, çareyi polise sığınmakta buldu. Trabzon’da yaşayan 36 yaşındaki A.K. sosyal medya üzerinden S.E. adlı kişiyle tanıştı. İkili arasında başlayan yakınlaşma kısa sürede aşkta dönüştü. A. K. adlı kadın, internet üzerinden mayolu ve yarı çıplak fotoğraflarını aşık olduğu adama gönderdi.

CEP TELEFONU ALMAK İÇİN PARA TALEP ETTİ

İnternet üzerinden A.K. ile mesajlaşan S.E., bir süre sonra cep telefonu almak istediğini söyledi. S.E., A.K.’den cep telefonu almak için 2 bin 800 TL para talep etti. Bu isteğe olumsuz yanıt veren A.K. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. adlı kişi, A.K.’ye kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını ailesine göndermekle şantaj yapmaya başladı. A.K.’nin tüm yalvarışlarına aldırış etmeyen S.E., parayı göndermesini istedi. A.K. parayı vermeyeceğini söyledi.

ŞANTAJ MESAJLARI TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis merkezine giden A.K. suç duyurusunda bulundu. İzmir’de yaşadığı belirlenen S.E. adlı kişinin telefonuna gönderdiği şantaj mesajlarını polise teslim eden A.K., “Aramızda yakınlaşma oldu. Samimiyetine güvendiğim ve bana aşık olduğunu hissettiğim için fotoğraflarımı kendisine gönderdi. Para vermeyince, şantaj yapmaya başladı” dedi. S.E. hakkındaki suçlamaları reddetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.