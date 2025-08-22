Trabzon'da gelin alma töreninde maganda dehşeti! 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde gelin alma merasimi sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han (43), Betül T. (16) ve Zişan S'ye (31) isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

REKLAM advertisement1

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

1'İ POLİS MEMURU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı.

Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.