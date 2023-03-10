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Trabzon'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş: 10.03.2023 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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AA

Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyer ile minibüsün arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Ersin Süer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, araçlarda bulunan H.B, H.B, Z.M.G. ve M.Ç, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süer'in cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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