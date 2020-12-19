Bir süredir Kovid-19 tanısıyla Tuzla'daki İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Nurullah Dal, bu sabah hayatını kaybetti.
Dal'ın cenazesi, pazartesi günü Edirnekapı Mezarlığı içindeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fahreddin Nurullah Dal'ın 20 Kasım'da İstanbul Havalimanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve 27 Kasım'da hastaneye yatışının yapıldığını anlattı.
Hancılar, Dal'a, 3 Aralık'ta hastanede yapılan testin tekrar pozitif çıktığını ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığını ve bugün saat 09.21'de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Tayfun Hancılar, Dal'ın ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
NURULLAH DAL KİMDİR?
İstanbul Fındıkzade'de 1966 yılında dünyaya gelen Dal, 1982'de Vefa Erkek Lisesinden, 1986'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü 1987'de tamamlayan Dal, State University of New York'un Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşletimi Bölümüne başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.
1995'te ailesine ait Akasya Eğitim Kurumlarının Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Dal, 17 yıl bu kurumda görevini sürdürdü.
2001-2008'de TÖZOK'un yönetim kurulu üyeliğini ve sınav yürütme kurulu başkanlığını, 2009-2013'te genel sekreterliğini, 2013-2017'de başkan yardımcılığını yapan Dal, 2017'den beri de derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.
Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak okul işletmeciliği dersi veren Dal, 2009 yılında seçildiği İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesindeki görevini halen sürdürüyordu.
Nurullah Dal, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!