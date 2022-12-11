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Tozluyaka 24. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozlu Yaka son bölüm izle kesintisiz

Tozluyaka 24. son bölüm izle!

FOX TV kanalında yayınlanan Tozluyaka 24. bölümüyle 11 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. İyilik son bölümde; Berk’in Mavi’ye yakınlaşması Ali’yi git gide daha da rahatsız etmeye başlar. Dizinin seyircileri için Tozluyaka son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Tozluyaka 24. son bölüm özeti...

Giriş: 11.12.2022 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka 24. bölümü ile yayınlandı. Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Tozluyaka 24. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • TOZLUYAKA 24. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 24. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • TOZLUYAKA 24. BÖLÜM ÖZETİ

    Berk’in Mavi’ye yakınlaşması Ali’yi git gide daha da rahatsız etmeye başlar. O rahatsız oldukça Berk hamlelerini arttırır.

    Önder’e kırgın olan Derya mesafe koymaya kararlıdır ama ameliyat günü gelip çatınca ilk görmek istediği kişi Önder olacaktır. Her şeyden habersiz olan Önder ise Çağrı ve Zeyno’nun Nesrin’le kendisine hazırladığı çöpçatanlık planlarından habersiz Derya’ya kendisini affettirme derdindedir. Kenan apar topar Derya’yı ameliyat için baskılarken, Berk babasının planlarının ölümcül olacağını düşünür. Derya’yı kurtarmalıdır ama Kenan buna kolay kolay izin vermeyecektir.

    Gerçekleri öğrenen Önder, Derya’nın ameliyatına engel olacak mıdır?

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