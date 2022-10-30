Tozluyaka 18. son bölüm izle!

TOZLUYAKA 18. BÖLÜM ÖZETİ

Gizemli kişinin hedefinde bu defa Ali vardır. Bunu öğrenen Berk ise o kişinin kimliğini ortaya çıkarmak için Ali’den bir saniye bile ayrılmama kararı alır. Onların bu isteksiz yakınlaşması ise Kenan ve Derya’yı da etkisi altına almıştır çoktan.

Nesrin’in Çağrı’yı kurtarmak isterken yaralanması Önder’i de vicdani bir yük altına sokar.

Ege’ye hala öfkeli olan Hazal barışmak için bir şart koşar. Tüm bu kaosun içinde müzik yarışması herkes için nefes aldırır.