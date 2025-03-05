Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı nasıl olur?

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Kuraklık ve çölleşme nedeniyle toz taşıma gerçekleşir. Afrika yani Sahra Çölü, Asya Gobi ve Taklamakan, Arabistan, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Türkiye ise Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenir. Ülkemizde toz taşınma ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun bir şekilde gerçekleşir. Suriye ve Irak sınırına yakın iller başta olmak üzere, güneydoğu Anadolu bölgemiz toz aşımından en fazla etkilenen yöremizdir

Dünyadan atmosfere salınan toz miktarı yaklaşık olarak 2 milyar ton civarındadır. Toz taşınımı, solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için tehlike oluşturabiliyor.