Cilde kil maskesi uygulamak cildi gerginleştirerek, lekeleri geçirmekte ve pürüzleri ortadan kaldırmaktadır. Düzenli ve uzun süre kullanılması cildin görünümünü büyük oranda güzelleştirmektedir. Hazırlanışı ise çok kolay yapılmaktadır.

Toz Kil Maskesi Yapılışı

2 çay kaşığı toz kil ile 5 damla saf olan zeytinyağını karıştırın.

İçine krem kıvamını alana kadar yavaşça su ilave edin.

Cildinize dudak ve göz çevresi hariç uygulayın.

Yaklaşık 5 – 8 dakika arasında bekleyin.

Ilık su ile durulayın.

10 günde 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kil maskesini kesinlikle 8 dakikadan fazla bekletmeyin. Uzun süre beklettiğinizde cildinizde yanıklar oluşabilmektedir. Ayrıca karışımı uyguladığınız 8 dakikadan önce yanma hissederseniz, mutlaka durulayın.

Toz kil maskesini uygulamaya başladığınızda andan itibaren cildinizdeki siyah noktaların geçmeye başladığını ve cildinizin pürüzsüz bir hal aldığını göreceksiniz.