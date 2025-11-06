Toz beziyle forma girmek mümkün mü? Ev temizliği yaparken egzersiz yapıp kalori yakabilirsiniz!
Süpürge tutarken ter içinde kaldığınız oldu mu hiç? Aslında o terin altında bir gerçek yatıyor: Ev temizliği düşündüğünüzden çok daha fazla kalori yaktırıyor. Ancak bu, sporu rafa kaldırmak için yeterli mi? Bilim insanlarının yanıtı net: Kısmen evet, ama tamamen değil. İşte detaylar...
Toz almak, yer silmek, cam parlatmak… Günlük hayatın sıradan işleri, aslında farkında olmadan vücudu çalıştırıyor. Peki bu hareketler, düzenli sporun yerini tutabilir mi? Temizlik yaparken yaktığınız kaloriden kaslarınıza kadar tüm etkileri sizin için derledik...
TEMİZLİK YAPARKEN KALORİ YAKMA GERÇEĞİ
Ev temizliği, çoğu kişi için zorunlu bir rutin olsa da aslında farkında olmadan yapılan bir egzersizdir. Süpürmek, silmek, yerleri ovmak veya cam silmek gibi hareketler kasları çalıştırır, nabzı yükseltir ve kalori yakımını destekler.
Uzmanlara göre yarım saatlik tempolu bir temizlik, hafif tempolu yürüyüşe yakın enerji harcamasına neden olur. Özellikle merdiven silmek, halı süpürmek ya da ağır eşyaları çekmek bacak, kol ve sırt kaslarını aktif biçimde devreye sokar.
NE KADAR KALORİ YAKILIR?
Harvard Health’in verilerine göre, ortalama 70 kiloluk bir kişi bir saatlik ev temizliği sırasında yaklaşık 150 ila 200 kalori yakar. Bu miktar yapılan işe göre artar. Cam silmek 180 kalori, yerleri paspaslamak 200 kaloriye kadar enerji harcaması sağlayabilir.
Ancak bu, bir spor seansının yerine geçecek düzeyde değildir. Çünkü temizlikte nabız belirli bir süre yüksek kalmaz; hareketler aralıklarla yapılır ve kaslar düzenli biçimde zorlanmaz.
TEMİZLİK VE EGZERSİZ ARASINDAKİ FARK
Ev temizliği, gün içinde hareket etmek açısından faydalı olsa da, egzersiz olarak değerlendirilmesi için bazı kriterleri karşılamaz. Egzersizde amaç, kalp atış hızını belirli bir seviyeye çıkarıp bir süre boyunca o seviyede tutmaktır.
Temizlikte ise yoğunluk anlık değişir. Ayrıca spor, vücudu güçlendirmeyi ve dayanıklılığı artırmayı hedeflerken; temizlikte bu hedef planlı değildir. Yani süpürgeyle çalışmak bacak kaslarını hissettirse de, düzenli bir antrenmanın yerini tutmaz.
YİNE DE FAYDASI YADSINAMAZ
Temizlik sırasında yapılan sürekli hareketler, özellikle masa başında çalışanlar için vücuda canlılık kazandırır. Kan dolaşımını artırır, esnekliği destekler ve stresi azaltır.
Ayrıca temiz bir ortamın psikolojik etkisi de küçümsenmemeli: birçok araştırma, düzenli temizlik yapan kişilerin daha az kaygı ve stres yaşadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla, temizlik yapmak fiziksel olduğu kadar zihinsel bir rahatlama biçimi de olabilir.
Kaynak: Cottage Care, Molly Maid, Genesis Medical
