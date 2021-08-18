Güldür Güldür Show'da yeni isim!

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu, 9. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimlerden. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.