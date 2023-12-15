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        Haberler Magazin Toygan Avanoğlu: Afrika'da çekebiliriz - Magazin haberleri

        Toygan Avanoğlu: Afrika'da çekebiliriz

        Ersoy Güler'ün hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı, yapımcılığını Fatih Ay'ın üstlendiği 'Sağ Salim 3 Ölü yada Diri' filminin basın gösterimi gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:09
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        "Afrika'da çekebiliriz"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Filmin yönetmeni Ersoy Güler, değişen kadro hakkında konuştu. 2012'de başladıklarını ve üçüncü filmlerini çektiklerini dile getiren Güler, "2012'den bu yana çok şey değişti. Her yapımın bir bütçesi vardır. Üçüncü filmde de bazı oyuncular bütçesine uymadığı için kabul etmedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. 'Sağ Salim' aynı mizahında. Biraz daha komedisi ve aksiyonu yüksek, çok güzel bir film oldu. Aramızda olmayan rahmetli Yakup Yavru var. Onu da bugün burada anacağız. Onun yerini dolduramayacağız ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.

        "ÖLÜMLER ÇOK BOMBASTİK!"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi, "Biz çok mutluyuz. Serinin üçüncü filmini çektik. Harika bir ekibiz ve komedinin dibine vuracağız. Filmde yine ölümler çok bombastik!" şeklinde konuştu.

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        "AFRİKA'DA ÇEKEBİLİRİZ"

        Başrol oyuncusu Toygan Avanoğlu, "Filmin dördüncü serisi Afrika'da çekebiliriz. Hüseyin Avni Danyal ile oynamak mükemmel. Kendisi çok güzel bir adamdır. Birlikte harika bir film çekeriz, olursa tabii ki" ifadelerini kullandı.

        Hüseyin Avni Danyal ise, "Yazın beni yönetmenimiz aradı, 'Ağabey 'Sağ Salim 3' çekeceğiz' dedi. 'Yeter, bırak beni' dedim. 'Yok, bu sefer ihtiyacımız var sana. Çok güzel bir film geliyor' dedi. Ben de seriyi çok sevdiğim için büyük bir zevk ile kabul ettim. Dördüncü de olursa büyük bir keyifle yine kabul ederim" dedi.

        FİLMİN KONUSU

        Salim başına gelenlerden kaçmak için münzevi gibi, yollardan ve insanlardan uzak yaylada kendine bir dünya yaratmıştır. Salim birlikte yaşadığı hayvanları ve doğa ile huzurla yaşarken muhtar, Salim’in kendisine yalnızlığından bahsettiği mektup ve bir de sürpriz ile Salim’in yanına gelir. Muhtarın sürprizi ise Salim’e hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız olan Salime’yi baş göz etmektir. Kendi aralarında düğün dernek yapılır. Düğünün akabinde muhtar kaza sonucu hayatını kaybeder ve defin işlemleri için muhtarın memleketine yolculuğa çıkan Salim ve Salime’nin başına trajikomik olaylar gelir. Salime göründüğü kadar masum değildir. Sahte gelin olan Salime’nin peşinde dolandırılan damatlar düşerken Salim kendisinin de dolandırıldığını düşünür fakat aşk kazanacaktır.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        Başına gelmeyen kalmadı
        Başına gelmeyen kalmadı
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        #‘Sağ Salim 3 Ölü yada Diri

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