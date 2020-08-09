Tövbeler Olsun dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Dizi severler yeni bir diziye kavuşacak. Tövbeler Olsun dizi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte Tövbeler Olsun oyuncuları ve konusu...

Dizinin, proje tasarımında Hasan Kaçan imzası yer alırken, senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan kaleme alıyor.

TÖVBELER OLSUN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu, yapımcılığını Mustafa Fener'in üstlendiği dizi, başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi"ni konu alıyor.

Dizide Namzet'in, "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren olaylar zinciri yaşanıyor.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal bulunuyor.

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı fakat pinti bir mücevher imalatçısı olan Namzet Horanta (Güven Kıraç),“Altın Piyasası’nın Altın Çocuğu” olmak isterken başına gelen bir kaza sonrasında büyük değişim yaşar ve bu olay sonucunda beklenmedik bir şekilde hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Namzet Horanta’nın bu değişimine başta karısı Latife ( İpek Tuzcuoğlu) , kızı Nazmiye (Seda Türkmen),oğulları Sinan ( Mert Carim) ve Buğra’nın ( Sercan Badur) tepkisi ne olacak? Namzet’in yaşadığı bu değişim eski ortağı ve en büyük düşmanı Osman’ı (Erkan Can) nasıl etkileyecek? Vicdanı ve intikam hırsı arasında kalan Osman, senelerce “hep tasarruf, hep terakki” diyerek pintilik yapan, başına olmadık işler açan Namzet’in değişiminden nasıl etkilenecek? İki düşmanın arasındaki bu büyük düğümde “Uğurlu Sikke’ye” en çok kimin ihtiyacı olacak?