TÖVBELER OLSUN DİZİSİ OYUNCULARI

GÜVEN KIRAÇ - NAMZET HORANTA

5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Abhaz kökenlidir. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosunda 'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, Çasod, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almıştır.

1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım şarkısı ve Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999 yılında Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak Mı ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı. 2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı. Behzat Ç.dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynamıştır. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynamıştır. 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenlemiştir.