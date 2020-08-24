Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan; yapımcılığını Mustafa Fener’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın yer aldığı, senaryosu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyan “Tövbeler Olsun” 23 Ağustos Pazar akşamı izleyici karşısına 3. bölüm ile çıktı. Merakla izlenen bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Ardından Tövbeler Olsun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TÖVBELER OLSUN 3. BÖLÜM ÖZETİ

“Tövbeler Olsun” dizisinin üçüncü bölümünde; kızı Nazmiye’nin yardımıyla, Gül’den helallik alıp huzura kavuşan Namzet; kalbini kırdığı insanların gönlünü almaya devam etme yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Namzet bu kez gelini Cemre’nin babası Remzi’den helallik isteyecek, geçmişteki hatasını telafi etmek için çabalayacaktır.



Diğer tarafta ise Latife ve Cemre’nin şirketi ele geçirmesinden korktukları Nazmiye ile ilgili yepyeni planları vardır... Bu sırada Aylin’le Buğra arasında yaşanan beklenmedik gelişmeyle ilişkileri büyük bir sınavdan daha geçecektir. Nazmet’i atlatıp Fuat Bey ile görüşmeye çalışan Osman’ın çabaları sonuç verecek mi? Latife ve Cemre’nin Nazmiye ile lgili gizli planları ne? Namzet Horanta dünürü Remzi’nin kalbini yeniden kazanabilecek mi?

TÖVBELER OLSUN 4. BÖLÜM FRAGMANI